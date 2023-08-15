Зеленський повідомив, що відвідав 3 бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. Ця бригада брала участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл і селищ поблизу Харкова.

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Які бригади Зеленський відвідав на Півдні

Зеленський розповів, що обговорив з командиром бригади найбільш проблемні питання. Зараз воїни бригади ведуть наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Дякую, воїни, за службу! Дякую за те, що даєте відсіч ворогу та звільняєте нашу землю!,

– зазначив президент.

Зеленський зустрівся з бійцями 3 бригади оперативного призначення: дивіться відео

Як повідомляє сайт ОП, Зеленський зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським.

Крім того, Зеленський відвідав передовий пункт управління 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Дякую за захист України на Оріхівському напрямку. Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату!", – наголосив президент.

Зеленський відвідав передовий пункт управління 46 бригади: дивіться відео

Також глава держави відвідав 118 окрему механізовану бригаду, яка веде наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

"Крок за кроком рішуче йдуть до необхідного результату. Бажаю впевненого руху вперед і тільки вперед. До перемоги!", – написав Зеленський.

Глава держави відвідав 118 окрему механізовану бригаду: дивіться відео

Зеленський повідомив, що відвідав командний пункт 47 окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку.

"Актуальні питання, рішення, перебіг бойових дій, потреби – обговорюємо й тримаємо все під контролем. Наші воїни забезпечують потрібний результат для нашої держави. Вдячний за службу, за вашу міцність", – зазначив глава держави.

Президент побував на командному пункті 47 бригади: дивіться відео

Президент відвідав 117 окрему механізовану бригаду, бійці якої виконують завдання на Оріхівському напрямку.

"Із кожним командиром докладно обговорюємо всі питання та потреби захисників", – зазначив Зеленський.

Зеленський і бійці 117 бригади: дивіться відео

Військові заявили про потребу в ППО та засобах РЕБ

Як йдеться на сайті ОП, Зеленський заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотниках, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.