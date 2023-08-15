На этих кадрах изображено, как россияне бежали из-под Макаровки и теряли все, что имели при себе. В то же время неизвестно, какая судьба ждала этих захватчиков, и удалось ли им уйти от наших солдат.

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Русские панически бежали из-под Макаровки

На видео, снявшее подразделение "Shadow" с дрона, видно, как российские солдаты бегут в разные стороны от украинских солдат. Также на кадрах можно увидеть, что оккупанты не координируют друг с другом свое движение, а затем бегут в панике, теряя все свои награбленные вещи.

Оккупанты бегут из-под Макаровки в июне 2023 года / Видео из телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

В то же время, украинцы в сети шутят, что такая же ситуация россиян ждет и в другом населенном пункте Донецкой области. В частности, говорится об Урожайном, откуда захватчикам, вероятно, так же придется отступать своим ходом, бросив технику и тяжелое вооружение.

Некоторые пользователи в соцсети Х, ранее известное как твиттер, уверяют, что такая ситуация уже есть. Да, они парят видео, где модно увидеть, как россияне царапают, вероятно, возле Урожайного.

Оккупанты явно бегут и с Урожайного / Видео с аккаунта @666_mancer в соцсети Х

Следует также отметить, что опыт с их массовым побегом из Макаровки подсказывает, что после подобного разгрома любые контрнаступательные действия российским солдатам вряд ли помогут удержать украинскую территорию.

Что происходит у Урожайного