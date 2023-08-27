Про це 24 Каналу розказав екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що дрони росіяни використовують проти українських бійців, техніки та артилерійських систем.

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"З цим складно боротися, але нині певні інструменти для зменшення ризику від ураження їхніх БпЛА ми знаходимо. Не скажу, що вони повністю нас рятують, але трохи зменшують ризики від того застосування", – сказав Жорін.

Загарбники застосовують дрони вдень, адже вночі ними працювати їм важче. Натомість всю ніч окупанти можуть бити з артилерії й так завдають найбільшого ураження, адже російська піхота тягатися з українськими захисниками просто не може.

У ворога, за словами екскомандира полку "Азов", досі набагато більше артилерійських стволів та боєприпасів до них. Починаючи від мінометів – закінчуючи великими калібрами.

Артилерія, бронетехніка, принаймні, у тих підрозділів, які навпроти нас, потроху закінчується, адже майже щодня ми знищуємо броньовану техніку,

– наголосив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Через це росіяни проводять ротації лише пішки. Адже, якщо ЗСУ бачать російську броньовану техніку – майже завжди її уражають.

З чим ЗСУ найскладніше боротися на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Пріоритетна боротьба

Росіяни мають досить сильно розвинутий напрямок радіоелектронної боротьби. З цим боротися досить складно.

"Не те що українцям, а навіть сучасним, дуже просунутим арміям світу. Раніше вони не зіштовхувалися з таким ворогом. РЕБ у росіян досить сильна. Коли вдається знищити – це не те що добре, це надзвичайно добре для цього напрямку", – наголосив майор ЗСУ.

Тоді українським захисникам стає трохи легше працювати. Принаймні, на деякий час. Нині ураження ворожих систем радіоелектронної боротьби є пріоритетним.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку