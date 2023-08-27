Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что дроны россияне используют против украинских бойцов, техники и артиллерийских систем.

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"С этим сложно бороться, но сейчас определенные инструменты для уменьшения риска от поражения их БПЛА мы находим. Не скажу, что они полностью нас спасают, но немного уменьшают риски от этого применения", – сказал Жорин.

Захватчики применяют дроны днем, ведь ночью ими работать им труднее. Всю ночь оккупанты могут бить из артиллерии и так наносят наибольшее поражение, ведь российская пехота таскаться с украинскими защитниками просто не может.

У врага, по словам экс-командира полка "Азов", до сих пор гораздо больше артиллерийских стволов и боеприпасов к ним. Начиная от минометов – заканчивая большими калибрами.

Артиллерия, бронетехника, по крайней мере, у тех подразделений, которые напротив нас, понемногу заканчивается, ведь почти каждый день мы уничтожаем бронированную технику,

– подчеркнул заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Поэтому россияне проводят ротации только пешком. Ведь, если ВСУ видят российскую бронированную технику – почти всегда ее поражают.

С чем ВСУ сложнее всего бороться на Бахмутском направлении: смотрите видео

Приоритетная борьба

Россияне имеют достаточно сильно развитое направление радиоэлектронной борьбы. С этим бороться достаточно сложно.

"Не то, что украинцам, а даже современным, очень продвинутым армиям мира. Раньше они не сталкивались с таким врагом. РЭБ у россиян достаточно сильная. Когда удается уничтожить – это не то, что хорошо, это очень хорошо для этого направления", – подчеркнул майор ВСУ.

Тогда украинским защитникам становится легче работать. По крайней мере, на время. В настоящее время поражение вражеских систем радиоэлектронной борьбы является приоритетным.

Какая ситуация на Бахмутском направлении