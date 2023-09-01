Об этом 24 Каналу сказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, подчеркнув, что некоторые позиции ВСУ более выгодны тех, которые занимают оккупанты.

Достойно внимания Под Бахмутом бойцы за ночь поразили техники россиян более чем на 5 миллионов долларов

Как ВСУ выиграть битву за Бахмут

Кудряшов отметил, что для того, чтобы "открыть замок", который "повесили" непосредственно на Бахмут, нужно сначала открыть фланги. После этого город откроется сам по себе. Ведь захватчики в свое время тоже перерезали логистические сообщения и заходили с флангов.

Мы сделаем все для того, чтобы у врага было тяжелое положение по подвозу боеприпасов, своих тыловых подразделений,

– подчеркнул майор ВСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил защитников и дал задание "дожать" Клещеевку. По словам Кудряшова, эти пожелания он высказал во время беседы с солдатами после горячей летней кампании на Бахмутском направлении.

Воин уверен, что Силы обороны Украины способны выполнить данную задачу – для этого нужно время, планирование и удачный шаг по штурмовым действиям.

Оккупанты готовы покинуть некоторые позиции на Бахмутском направлении: смотрите видео

Россия готова уйти с некоторых территорий у Бахмута

Майор ВСУ считает, что освобождение таких населенных пунктов, как Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка – это вопрос времени.

На мой взгляд, враг уже морально готов распрощаться с этими населенными пунктами,

– сказал Кудряшов.

Ведь, пояснил он, определенные позиции, которые занимают ВСУ, более выгодны, чем те, которые остаются за оккупантами. Поэтому в ближайшее время летняя кампания ознаменуется получением определенных территорий и позиций противника. И у наших защитников будет большой оперативный успех именно на участке Бахмута.

Бои за Бахмут: последние новости