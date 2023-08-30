Россияне еще имеют открытый участок, по которому могут поставлять боеприпасы и личный состав на Бахмутское направление. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, добавив, что, используя огневой контроль, наши военные постоянно мешают им это делать.
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Враг несет мощные потери
Ситуация на севере Бахмута немного сложнее, чем на юге. Там противник сосредотачивает свои усилия, но наши защитники разрабатывают тактику, которой смогут прорезать эту контрнаступательную оборону и зайти глубже на вражеские позиции.
А на юге мы преуспеваем, хоть и не большими темпами, но мы продвигаемся. Через неделю это выливается в определенное количество освобожденных километров,
– сказал Илья Евлаш.
За минувшие сутки, 29 августа, на Бахмутском направлении противник потерпел мощное поражение. Среди потерь врага:
- 4 танка
- 1 БМП
- 1 БТР
- 1 "Мсто-Б"
- 1 РСЗО "Град"
- 2С3 "Акация"
- 2С5 "Гиацинт-С"
- Противотанковая пушка МТ-12 "Рапира"
- 10 авто
- 1 специальная техника МТУ-90
- 4 склада с боекомплектом
- Наблюдательный комплекс "Муром-М"
- БПЛА ZALA
- ЗРК "Стрела-10"
Илья Евлаш рассказал о потерях противника у Бахмута: смотрите видео
Враг от своих планов не отказался
Илья Евлаш также подчеркнул, что россияне сосредоточили свое основное направление наступления в Луганской и Донецкой областях. От своих идей так называемого полного "освобождения" этих территорий они не отказались, но украинские военные продолжают стоять и бороться дальше.
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посещал эти территории и лично убедился в ситуации, которая сегодня там сложилась.
Сейчас принимаются все необходимые меры по недопущению прорыва противника и улучшению позиций наших военных для отражения украинских территорий,
– подчеркнул Илья Евлаш.
Ситуация на Бахмутском направлении: что известно
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты делают свою ставку именно на Восток страны – для них это основное направление наступления. Одной из сегодняшних задач врага она назвала оттягивание наших сил от Бахмутского направления, потому что там у нас было достаточно успешное продвижение и заняты господствующие высоты.
- В среду, 30 августа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский констатировал, что в районе Бахмута на Донетчине ежедневно продолжаются бои. Враг по несколько раз в день контратакует наши подразделения.
- Александр Сырский уточнил, что интенсивные боевые действия происходят на Бахмутском направлении в районах Курдюмовки, Ягодного, Андреевки.