Россияне еще имеют открытый участок, по которому могут поставлять боеприпасы и личный состав на Бахмутское направление. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, добавив, что, используя огневой контроль, наши военные постоянно мешают им это делать.

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