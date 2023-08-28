В эфире национального телемарафона Анна Маляр рассказала, что после того, как план "захватить Украину за 3 дня" провалился, враг принял решение двигаться поэтапно. И первым этапом захвата Украины оккупанты считают оккупацию восточной части страны. Об этом пишет 24 Канал.
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На каких восточных направлениях Россия пытается идти в наступление
Оккупанты продолжают наступление на 5 направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются очень тяжелые бои. В течение недели горячее всего было на Купянском и Лиманском направлениях и россияне не оставляют цели двигаться по ним дальше: осуществляют перегруппировку и пытаются использовать свои профессиональные подразделения.
Очевидно, одна из задач – отвлечение наших сил от Бахмутского направления, потому что там у нас было достаточно успешное продвижение, и мы заняли господствующие высоты. Это вызвало у врага необходимость принимать какие-то другие решения, поэтому они и двигаются по Купянскому и Лиманскому направлению, но безуспешно,
– сообщила Маляр.
Она заметила, что хоть наступление россиян удается сдерживать, от постоянных вражеских обстрелов страдает гражданское население.
В своем телеграм-канале заместитель министра обороны рассказала о более подробной ситуации на разных направлениях:
- На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищет слабые места в нашей обороне, чтобы ее прорвать.
- На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий, чтобы установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить Авдеевку Донецкой области. Также враг вел безуспешные наступательные действия в районах Степное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.
Какая ситуация у Бахмута
На Бахмутском направлении ВСУ еженедельно продвигаются вперед, а Россия пытается всеми силами их сдержать.
Маляр сообщила, что враг хочет восстановить утраченное положение и пытался вернуть свои позиции в районах Орехово-Васильевка и Клещеевка Донецкой области, однако безуспешно.
Более того, силы обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещеевки.
Анна Маляр отметила, что по всем направлениям, где россияне пытаются продвинуться, им не удалось этого сделать.