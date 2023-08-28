В эфире национального телемарафона Анна Маляр рассказала, что после того, как план "захватить Украину за 3 дня" провалился, враг принял решение двигаться поэтапно. И первым этапом захвата Украины оккупанты считают оккупацию восточной части страны. Об этом пишет 24 Канал.

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На каких восточных направлениях Россия пытается идти в наступление

Оккупанты продолжают наступление на 5 направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются очень тяжелые бои. В течение недели горячее всего было на Купянском и Лиманском направлениях и россияне не оставляют цели двигаться по ним дальше: осуществляют перегруппировку и пытаются использовать свои профессиональные подразделения.

Очевидно, одна из задач – отвлечение наших сил от Бахмутского направления, потому что там у нас было достаточно успешное продвижение, и мы заняли господствующие высоты. Это вызвало у врага необходимость принимать какие-то другие решения, поэтому они и двигаются по Купянскому и Лиманскому направлению, но безуспешно,

– сообщила Маляр.

Она заметила, что хоть наступление россиян удается сдерживать, от постоянных вражеских обстрелов страдает гражданское население.

В своем телеграм-канале заместитель министра обороны рассказала о более подробной ситуации на разных направлениях:

На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищет слабые места в нашей обороне, чтобы ее прорвать.

враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищет слабые места в нашей обороне, чтобы ее прорвать. На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области.

направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий, чтобы установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить Авдеевку Донецкой области. Также враг вел безуспешные наступательные действия в районах Степное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Какая ситуация у Бахмута

На Бахмутском направлении ВСУ еженедельно продвигаются вперед, а Россия пытается всеми силами их сдержать.

Маляр сообщила, что враг хочет восстановить утраченное положение и пытался вернуть свои позиции в районах Орехово-Васильевка и Клещеевка Донецкой области, однако безуспешно.

Более того, силы обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещеевки.

Анна Маляр отметила, что по всем направлениям, где россияне пытаются продвинуться, им не удалось этого сделать.

Справка. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 44 кв.км. За последнюю неделю освобожден еще 1 кв.км.