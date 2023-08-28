В ефірі національного телемарафону Ганна Маляр розповіла, що після того, як план "захопити Україну за 3 дні" провалився, ворог прийняв рішення рухатися поетапно. І першим етапом захоплення України окупанти вважають окупацію східної частини країни. Про це пише 24 Канал.

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На яких східних напрямках Росія намагається йти у наступ

Окупанти продовжують наступ на 5 напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Скрізь тривають дуже важкі бої. Впродовж тижня найгарячіше було на Куп'янському та Лиманському напрямках, й росіяни не полишають цілі рухатися по них далі: здійснюють перегрупування та намагаються використовувати свої найпрофесійніші підрозділи.

Очевидно, одна з задач – відволікання наших сил від Бахмутського напрямку, тому що там у нас було доволі успішне просування і ми зайняли панівні висоти. Це викликало у ворога необхідність приймати якісь інші рішення, тому вони і рухаються по Куп'янському та Лиманському напрямку, але безуспішно,

– повідомила Маляр.

Вона зауважила, що хоч наступ росіян вдається стримувати, від постійних ворожих обстрілів страждає цивільне населення.

У своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони розповіла про детальнішу ситуацію на різних напрямках:

На Куп'янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб її прорвати.

ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб її прорвати. На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше Кремінної, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.

напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше Кремінної, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій, щоб встановити повний контроль над населеним пунктом Мар'їнка та оточити Авдіївку Донецької області. Також ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледару Донецької області.

Яка ситуація біля Бахмута

На Бахмутському напрямку ЗСУ щотижня просуваються вперед, а Росія намагається всіма силами їх стримати.

Маляр повідомила, що ворог хоче відновити втрачене положення і намагався повернути свої позиції у районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області, однак марно.

Ба більше, сили оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївки.

Ганна Маляр зазначила, що на всіх напрямках, де росіяни намагаються просунутись, їм не вдалось цього зробити.

Довідка. Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 44 кв. км. За останній тиждень звільнено ще 1 кв. км.