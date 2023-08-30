Росіяни ще мають відкриту ділянку, якою можуть постачати боєприпаси й особовий склад на Бахмутський напрямок. Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, додавши, що використовуючи вогневий контроль, наші військові постійно заважають їм це робити.

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