У середу, 30 серпня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що відбувається на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках на Донеччині та Луганщині. З його слів зрозуміло, що в окупантів – проблеми.

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Куп'янсько-Лиманський напрямок: провальний російський наступ

На цій ділянці фронту, як зазначив Сирський, частини ЗСУ продовжують стримувати наступ росіян. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка.

Там противник, попри на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.

Разом з тим слід наголосити, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території Росії. Вочевидь, має на меті хоч якось привести своє військо до боєздатного вигляду.

Розташування Райгородки та Ковалівки: дивіться на карті від DeepState

Бахмутський напрямок: інтенсивне просування Збройних Сил

Генерал констатував, що в районі Бахмута на Донеччині щоденно тривають бої. Росіяни втрачають позиції, проте намагаються їх повернути усіма можливими засобами.

Ворог по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємося вперед.

Олександр Сирський уточнив, що інтенсивні бойові дії відбуваються на Бахмутському напрямку в районах Курдюмівки, Ягідного, Андріївки.

Ситуація в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

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