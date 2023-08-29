Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу про ситуацію на Запоріжжі та перспективи для Сил оборони України на цьому напрямку.

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"Якщо ми говоримо про Запорізький напрямок, то ми розширюємо зону впливу. Коли ми починали працювати над Роботиним, зона контакту становила до семи кілометрів, то тепер – збільшилась до 20 кілометрів", – зазначив Грабський.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Як відомо, вранці 28 серпня Міноборони підтвердило звільнення села Роботиного на Запоріжжі. Саме там пролягає основна лінія оборони ворога.

Що буде далі на Запорізькому напрямку

"Противнику стає дедалі складніше утримувати лінії спротиву, які розтягуються. Він не має ресурсів, щоб перекрити всі потрібні ділянки фронту", – констатував Грабський.

Українські військові продовжать пробивати основну лінію оборони ворога на кількох ділянках, щоб зруйнувати його єдину систему оборони на Запорізькому напрямку. Це дасть змогу вийти на оперативний простір маневровим силам ЗСУ. Зокрема, бронетанковим і механізованим підрозділам.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

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