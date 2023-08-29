Вони почали активно ділитися у мережі повідомленнями щодо того, що чули свіженьку "бавовну" у Бердянську. Ясна річ, що не минулося без легенд про роботу ППО.

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Окупантам у Бердянську шлють привіт

Відреагував на вибухи у Бердянську міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що очікує на інформацію.

Гаряче у "глибокому тилу". Мешканці поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи,

– зазначив він.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що гучний вибух чули практично у всіх мікрорайонах міста. Крім того, у порту Бердянська лунає сирена.

Ось, що пишуть місцеві мешканці в чатах:

"Безпілотник, два вогники, зі сторони військового містечка на Морозове";

"Центр гучно";

"Здуріти… біля Луначарського в стороні Рози";

"Дімітрова гучно".

В Енергодарі окупантам теж неспокійно

Напередодні український дрон залетів у споруду, в якій перебував російський ОМОН. Зауважимо, що це вже друга подібного роду акція у місті. На цьому наголосив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

Він додав, що кілька тижнів тому дрон влучив у місцевий відділ так званої поліції. Там якраз росіяни проводили нараду. Тоді також було чимало постраждалих.

Варто зауважити, що у 2022 році колаборантів знищували, підриваючи автомобілі. Тепер же діє нова тактика – персональне усунення опонентів.

Важливо зазначити, що банківське відділення, куди залетів дрон, розташоване біля мерії Енергодару. Це територія, де скупчені всі адміністративні будівлі, тому там велика кількість засобів, які мають протидіяти дронам, але відбулося ефективне ураження і ми маємо відповідні наслідки,

– сказав Сергій Лишенко.

Це вкотре доводить, що Україна навчилася обходити так звану славетну ППО росіян.