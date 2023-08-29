Це вже друга така акція в місті. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, додавши, що кількома тижнями раніше дрон влучив у місцевий відділ поліції, де проводили нараду росіяни. Тоді також не обійшлося без великої кількості постраждалих.

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Ефективна тактика

У 2022 році, для знищення колаборантів використовували підриви автомобілів, тепер ми бачимо нову тактику – персональне усунення опонентів. Ймовірно, такі засоби ураження є більш безпечними для наших людей, ніж підриви, бо реалізовувати їх стало складніше.

Важливо зазначити, що банківське відділення, куди залетів дрон, розташоване біля мерії Енергодару. Це територія, де скупчені всі адміністративні будівлі, тому там велика кількість засобів, які мають протидіяти дронам, але відбулося ефективне ураження і ми маємо відповідні наслідки,

– сказав Сергій Лишенко.

Депутат Запорізької обласної ради розповів про ефективне знищення окупантів в Енергодарі: дивіться відео

Ситуація на ЗАЕС

Останнім часом не надходило тривожних новин із Запорізької атомної електростанції, але окупанти досі там залишаються і зберігають свій контроль. Сергій Лишенко пов'язав відносне внормування справ із присутністю у місті міжнародних спостерігачів, які не дозволяють окупантам додатково "накручувати" ситуацію. Через це обстрілів на території та спроб провокацій не було.

ЗАЕС працює умовно в штатному режимі. Вдалося усунути проблеми із забезпеченням охолодження, перебоями електропостачання, навантаженням на систему. Напруга мінімізована, але вона не зникла,

– підкреслив Сергій Лишенко.

"Бавовна" в окупованому Енергодарі