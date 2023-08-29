Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу о ситуации на Запорожье и перспективах для Сил обороны Украины на этом направлении.

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Если мы говорим о Запорожском направлении, то мы расширяем зону влияния. Когда мы начинали работать над Работино, зона контакта составляла до семи километров, то теперь – увеличилась до 20 километров ", – отметил Грабский.

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Как известно, утром 28 августа Минобороны подтвердило освобождение села Работино на Запорожье. Именно там лежит основная линия обороны врага.

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"Противнику становится все сложнее удерживать растягивающиеся линии сопротивления. У него нет ресурсов, чтобы перекрыть все нужные участки фронта", – констатировал Грабский.

Украинские военные продолжат пробивать основную линию обороны врага на нескольких участках, чтобы разрушить его единую систему обороны на Запорожском направлении. Это позволит выйти на оперативное пространство маневровым силам ВСУ. В частности, бронетанковым и механизированным подразделениям.

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