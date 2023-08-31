Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал в эфире телемарафона, что ВСУ на этом направлении прижимают врага по железной дороге, которая там есть. На северном фланге – продолжаются активные оборонительные действия.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Олег Калашников рассказал, что россияне находятся под артиллерийским контролем ВСУ в самом Бахмуте, где у врага сейчас есть подразделения территориальных войск.

Чтобы зажать врага в котел, ВСУ не так много остается. Однако россияне очень сильно и крепко окопались, сделали опорные пункты и минные заграждения. В частности, имеются сплошь заминированные участки, заминированные растяжки в местах вероятного продвижения ВСУ, а также враги дистанционно минируют территорию.

Кроме того, оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию. Именно поэтому ВСУ уничтожали Ка-52 врага.

У нас есть высоты, которые мы еще должны занять… Если мы берем высоты там, где Клищиевка – уже последние господствующие, то еще больше берем под огневой контроль сам Бахмут и дотягиваемся до его более или менее безопасной трассы логистики – это Попасная – Бахмут,

– объяснил Олег Калашников.

По его словам, у российских захватчиков начинает не хватать самих артиллерийских установок.

Последние новости из Бахмутского направления

Александр Сырский рассказал, что в районе Бахмута Донецкой области ежедневно продолжаются бои – россияне там теряют позиции и пытаются вернуть их. Однако наши военные делают все, чтобы сорвать планы противника и постепенно продвигаются вперед.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские захватчики находятся в ловушке, но не могут выйти из Бахмута. По ее словам, оккупанты уже не могут также передвигаться по городу.

Мы двигаемся по южному флангу и вышли на много господствующих высот. И, собственно, враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут,

– заверила заместитель Алексея Резникова.

По ее словам, наши военные на востоке Украины преимущественно в обороне повсюду, кроме Бахмутского направления. Командующий Сухопутными войсками рассказывал, что интенсивные боевые действия продолжаются в районах Курдюмовки, Ягодного, Андреевки.