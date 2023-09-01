Одним ударным дроном украинские бойцы уничтожили танк, гаубицу и мостоукладчик. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Что уничтожили под Бахмутом
Воины подразделения CODE 9.2. одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90,
– написал министр.
Теперь оккупанты больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. Также им не удастся переправлять технику через водоемы, потому что они потеряли мостоукладчик.
В заключение Михаил Федоров подчеркнул: работаем, чтобы обеспечивать Силы обороны еще большим количеством беспилотников в рамках Армии дронов.
Как наши бойцы уничтожали дроном дорогую технику россиян / Фото обнародовал Михаил Федоров
Какая ситуация на Востоке Украины
- В Донецкой области в Краматорском районе 29 августа погибло предварительно шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Они выполняли боевое задание. Данные о количестве погибших еще будут уточняться. Следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что именно послужило причиной авиакатастрофы.
- Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что россияне находятся под артиллерийским контролем ВСУ в самом Бахмуте, где у врага сейчас есть подразделения территориальных войск.
- В целом наши Вооруженные силы движутся к оперативному окружению окупантов в Бахмуте. В этом направлении продолжаются сложные бои. И украинские военные в условиях преимущества врага в личном составе и ресурсах все равно продвигаются вперед. Сложно говорить точно, однако оперативное окружение Бахмута может произойти через несколько недель – месяц-полтора.
- Замминистра обороны Анна Маляр информирует, что враг не может ни выйти из Бахмута, ни полноценно передвигаться по городу. Россияне попали в ловушку. По ее словам, продвижение наших бойцов больше всего донимает врага. Поэтому оккупанты пытаются переключить, отвлечь наши усилия на других направлениях.