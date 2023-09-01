Одним ударным дроном украинские бойцы уничтожили танк, гаубицу и мостоукладчик. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Смотрите также В Феодосии и на Старокрымском полигоне взрывы, а Брянск испугали дроны

Что уничтожили под Бахмутом

Воины подразделения CODE 9.2. одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90,

– написал министр.

Теперь оккупанты больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. Также им не удастся переправлять технику через водоемы, потому что они потеряли мостоукладчик.

В заключение Михаил Федоров подчеркнул: работаем, чтобы обеспечивать Силы обороны еще большим количеством беспилотников в рамках Армии дронов.

Как наши бойцы уничтожали дроном дорогую технику россиян / Фото обнародовал Михаил Федоров

Какая ситуация на Востоке Украины