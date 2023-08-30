Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что работа над оперативным окружением Бахмута продолжается. Но не стоит воспринимать, что все там идет очень легко.
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В этом направлении продолжаются сложные бои. И украинские военные в условиях преимущества врага в личном составе и ресурсах все равно продвигаются вперед.
Когда может произойти оперативное окружение Бахмута
Как подчеркнул Черник, здесь не стоит делать однозначные прогнозы. Но видно, что украинские военные постепенно идут к оперативному окружению Бахмута. Поэтому, вероятно, это может произойти через несколько недель – месяц-полтора. Однако точный прогноз тут делать сложно.
Оперативное окружение – это очень серьезный шаг вперед. Не будем называть это великой победой, но это будет очень хорошо. Нужно работать над уничтожением группировки российских оккупантов в Бахмуте,
– заметил Черник.
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Быстрое и эффективное уничтожение этой группировки могло бы повлечь за собой каскадный обвал фронта на Бахмутском направлении. Сейчас украинские военные постепенно к этому идут. Господствующие высоты вблизи города находятся под контролем Сил обороны.
Ситуация на Бахмутском направлении: коротко
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Там продолжаются ежедневные бои. Российские оккупанты теряют позиции, но пытаются вернуть их всеми возможными способами. Украинские военные срывают планы врага и постепенно продвигаются вперед.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные заняли много господствующих высот вблизи Бахмута. Поэтому оккупанты имеют проблемы. Они не могут выйти из Бахмута и полноценно передвигаться по нему тоже не могут.
- Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о происходящем на Бахмутском направлении. Оккупанты активно используют там и "Ланцеты", и FPV-дроны. Также россияне постоянно перебрасывают туда дополнительные резервы.