Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив 24 Каналу, що наразі жодного тактичного оточення для росіян у Бахмуті немає. Вони мають достатньо шляхів виходу з міста, але їм не дозволяють цього зробити.
До вашої уваги Більше беремо під вогневий контроль Бахмут і дотягуємося до важливої траси, – речник 26 бригади
"Бахмут виконує функцію пастки із самого початку наступу росіян на місто. Окупанти можуть звідти вийти, попри що логістичні артерії під нашим вогневим впливом", – пояснив Коваленко.
За його словами, головна проблема ворога полягає в тому, що він не отримує наказу на вихід з міста.
Росіяни змушені гинути в Бахмуті
"Місто повністю зруйноване, і ховатись від наших артобстрілів дуже складно", – пояснив Коваленко.
Переміщення окупантів постійно контролюють українські розвідувальні дрони, які передають інформацію нашій артилерії. Вона з панівних висот обстрілює Бахмут, що лежить у низині.
Також доволі ефективними в знищенні ворога є касетні боєприпаси, які можуть покрити великі площі.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Захисники рухаються на південному фланзі та вийшли на багато панівних висот.
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ворог постійно намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, але даремно. Інтенсивні бойові дії тривають саме біля Курдюмівки, Ягідного та Андріївки.
- Станом на 28 серпня Сили оборони України звільнили вже 44 квадратних кілометри навколо Бахмута. Просування захисників триває.