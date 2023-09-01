Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив 24 Каналу, що наразі жодного тактичного оточення для росіян у Бахмуті немає. Вони мають достатньо шляхів виходу з міста, але їм не дозволяють цього зробити.

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"Бахмут виконує функцію пастки із самого початку наступу росіян на місто. Окупанти можуть звідти вийти, попри що логістичні артерії під нашим вогневим впливом", – пояснив Коваленко.

За його словами, головна проблема ворога полягає в тому, що він не отримує наказу на вихід з міста.

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"Місто повністю зруйноване, і ховатись від наших артобстрілів дуже складно", – пояснив Коваленко.

Переміщення окупантів постійно контролюють українські розвідувальні дрони, які передають інформацію нашій артилерії. Вона з панівних висот обстрілює Бахмут, що лежить у низині.

Також доволі ефективними в знищенні ворога є касетні боєприпаси, які можуть покрити великі площі.

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