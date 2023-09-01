Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил 24 Каналу, что никакого тактического окружения для россиян в Бахмуте нет. У них достаточно путей выхода из города, но им не позволяют этого сделать.

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"Бахмут выполняет функцию ловушки с самого начала наступления россиян на город. Оккупанты могут оттуда выйти, несмотря на то что логистические артерии под нашим огневым влиянием", – пояснил Коваленко.

По его словам, главная проблема врага состоит в том, что он не получает приказа на выход из города.

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"Город полностью разрушен, и прятаться от наших артобстрелов очень сложно", – объяснил Коваленко.

Перемещение оккупантов постоянно контролируют украинские разведывательные дроны, которые передают информацию нашей артиллерии. Она с господствующих высот обстреливает Бахмут, лежащий в низине.

Также достаточно эффективны в уничтожении врага кассетные боеприпасы которые могут покрыть большие площади.

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