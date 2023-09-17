Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що в Андріївці всього 3 вулиці. Про звільнення цього села у Генштабі повідомили 15 вересня.

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"Перерізали їхнє пересування (окупантів – 24 Канал) залізницею. Це дуже важливо щодо стійкості, дії їхніх підрозділів, які на Півночі та Сході Кліщіївки залишилися ще", – сказав Романенко.

На його думку, після звільнення Андріївки може розв'язатися питання щодо Кліщіївки. До слова, Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута.

Генерал-лейтенант у відставці додав, що географічно у ЗСУ є можливість піти на Донецьк. Утім, аби це зробити, треба відповідні сили, ресурси та резерви.

Окупанти кинули на Північ від Бахмута досить великі резерви. Усе, щоби зупинити просування української армії. Тим часом Збройні Сили України шукають слабкі місця росіян та акумулюють свої засоби ураження.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

ЗСУ звільняють територію: дивіться відео

Що відомо про звільнення Андріївки