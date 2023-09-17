Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что в Андреевке всего 3 улицы. Об освобождени этого села в Генштабе сообщили 15 сентября.

К теме Успех ВСУ в районе Клещеевки россияне пытаются прорвать оборону: карта боев за 17 сентября

"Перерезали их передвижение (оккупантов – 24 Канал) по железной дороге. Это очень важно относительно устойчивости, действия их подразделений, которые на севере и востоке Клещеевки остались еще", – сказал Романенко.

По его мнению, после освобождения Андреевки может решиться вопрос по Клещеевке. К слову, Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута.

Генерал-лейтенант в отставке добавил, что географически у ВСУ есть возможность пойти на Донецк. Впрочем, чтобы это сделать, нужны соответствующие силы, ресурсы и резервы.

Оккупанты бросили на Север от Бахмута достаточно большие резервы. Все, чтобы остановить продвижение украинской армии. Тем временем, Вооруженные Силы Украины ищут слабые места россиян и аккумулируют свои средства поражения.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

ВСУ освобождают территорию: смотрите видео

Что известно об освобождении Андреевки