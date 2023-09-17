Об этом 24 каналу рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. По его словам, несмотря на ощутимое сопротивление захватчиков, Силы обороны продолжают освобождение украинской территории в Донецкой области.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Как объясняют военные обозреватели, ситуация на флангах Бахмута существенно отличается. Если к югу от города ВСУ продолжают наступательные действия, то на севере ситуация не меняется из-за значительно более сильных оборонительных позиций противника.

"На Бахмутском направлении и особенно на южном фланге инициатива принадлежит Силам обороны Украины. Противник находится в активной обороне и пытается контратаковать, но украинские военные держат строй и заставляют россиян отходить с боями", – отметил пресс-офицер.

Илья Евлаш о силах противника на Бахмутском направлении: смотрите видео

Россияне "огрызаются" и для остановки Сил обороны Украины пытаются активно использовать БпЛА. Также продвижению украинских военных на этом направлении существенно препятствуют инженерные заграждения агрессора, такие как колючая проволока, минные поля и противотанковые рвы.

В то же время эти препятствия не являются непреодолимыми для украинских военных, освобождающих нашу территорию километр за километром.

Какие силы сосредоточили оккупанты вблизи Бахмута

По словам Евлаша, российская группировка на Бахмутском направлении По словам Евлаша, российская группировка на Бахмутском направлении составляет 52 тысячи военных . Его поддерживают около 300 танков и практически столько же артиллерийских систем. В то же время на этом направлении оккупанты несут существенные потери, которые в 7 – 8 раз превышают украинские.

Как менялась ситуация вокруг Бахмута