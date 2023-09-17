Окупанти утримують на Бахмутському напрямку понад 50 тисяч своїх військових, що становить третину від усіх їхніх сил на Східному напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Ворог стягнув на схід понад 1000 танків

Українським військовим вдається наступати на Бахмутському напрямку, попри те, що ворог тримає там велике угруповання. Йдеться про 52 тисячі військовослужбовців, приблизно 274 танки, понад 1000 броньованих машин, 150 артилерійських систем і понад 120 систем реактивного залпового вогню.

Загалом на сході росіяни зосередили близько 150 тисячі військових та тисячі одиниць техніки.

Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ,

– зазначив Євлаш.

Однак, навіть попри те, що росіяни мають велику кількість особового складу та техніки на сході, їхні втрати у сім-вісім разів перевищують українські. Це, на думку речника, "суперечить будь-якій військовій логіці та науці".

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