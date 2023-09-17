Оккупанты удерживают на Бахмутском направлении более 50 тысяч своих военных, что составляет треть всех их сил на Восточном направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Враг стянул на Восток более 1000 танков

Украинским военным удается наступать на Бахмутском направлении, несмотря на то, что враг держит там большую группировку. Речь идет о 52 тысячах военнослужащих, около 274 танках, более 1000 бронированных машин, 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня.

В общей сложности на Востоке россияне сосредоточили около 150 тысяч военных и тысячи единиц техники.

Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и 600 систем РСЗО,

– отметил Евлаш.

Однако, даже несмотря на то, что россияне имеют большое количество личного состава и техники на Востоке, их потери в семь-восемь раз превышают украинские. Это, по мнению спикера, "противоречит любой военной логике и науке".

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