Воскресенье, 17 сентября, это уже 571 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. Британские разведчики описали, как продвигается украинское контрнаступление по состоянию на сейчас в Запорожской области и рассказали о проблемах для России.

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Захватчики боятся наступления ВСУ на Токмак

Как написали в минобороны Британии, в последние дни российские войска, очевидно, усилили свою оборону вокруг оккупированного Токмака на Юге Украины. Пока город расположен в 16 километрах от линии фронта.

Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и копает новые траншеи в этом районе. Их удерживает 58-я общевойсковая армия (Южного военного округа – 24 Канал),

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что Токмак готовится стать опорой второй магистральной линии обороны России: "Улучшение обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную линию обороны на севере", – предположили в Лондоне.

Где расположен город Токмак на Запорожье: смотрите на карте DeepState

Обратите внимание! Токмак расположен на Мелитопольском направлении. Там идет продвижение украинской армии в районах таких населенных пунктов, как Новопрокоповка и Вербовое Запорожской области. "Наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций", – сообщили в Генштабе 17 сентября.

В Институте изучения войны констатировали, что Вооруженные Силы Украины совершили значительный тактический прорыв вдоль нынешней линии обороны российских оккупантов на Запорожье. Это заставило захватчиков стягивать "элитные" военные подразделения к этому направлению.