В Генштабе рассказали о самых главных событиях с фронта за минувшие сутки, 19 сентября.

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Воздушные атаки

За прошедшие сутки Россия атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 28 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Также россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог – погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Главные новости с фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и Бахмутском. Наши защитники уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. А еще враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском враг пытался атаковать в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области, но тщетно – все завершилось для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Обратите внимание! За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. в разных городах Украины. Детальнее об этом читайте на сайте 24 Канала.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Между тем, подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов и станцию РЭБ врага.

Какая ситуация на границах с Россией

Россияне продолжают удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы на Северском и Слобожанском направлениях. Также враг проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

