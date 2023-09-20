Попадание зафиксировали в нефтеперерабатывающий завод. Там произошел пожар.

Важно Ночью враг атаковал Украину 24 "Шахедами", – Генштаб

Россия ударила по Полтавщине

Как рассказали в Полтавской ОВА, ночью россияне неоднократно атаковали регион. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БпЛА.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там произошел пожар. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена.

По состоянию на сейчас известно, что пострадавших нет.

Предыдущие массированные атаки по Украине: что известно