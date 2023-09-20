Влучання зафіксували у нафтопереробний завод. Там сталася пожежа.

Важливо Вночі ворог атакував Україну 24 "Шахедами", – Генштаб

Росія вдарила по Полтавщині

Як розповіли у Полтавській ОВА, вночі росіяни неодноразово атакували регіон. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там сталася пожежа. Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.

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