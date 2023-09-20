Влучання зафіксували у нафтопереробний завод. Там сталася пожежа.
Важливо Вночі ворог атакував Україну 24 "Шахедами", – Генштаб
Росія вдарила по Полтавщині
Як розповіли у Полтавській ОВА, вночі росіяни неодноразово атакували регіон. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА.
На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там сталася пожежа. Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.
Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.
Попередні масовані атаки по Україні: що відомо
- Нагадаємо, що у ніч на 19 вересня ворог застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".
- Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
- Внаслідок бойової роботи 27 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.
- Окрім цього, на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Також 18 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. "Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – Росія та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.
- 18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Також було залучено 8 бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.