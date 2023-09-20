Украинские военные рассказали, что враг выпустил по Украине снова более двух десятков беспилотников. Следует отметить, что воздушная тревога в некоторых регионах Украины звучала ориентировочно с 00:21 и вплоть до 4:46 20 сентября.

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Что известно о ночной атаке россиян

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что российские оккупанты продолжают цинично игнорировать международное гуманитарное право и производят обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Сегодня ночью (20 сентября – 24 Канал) оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 – были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины,

– заявили военные.

Они добавили, что по состоянию на утро 20 сентября информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Кроме того, украинские военнослужащие вспомнили, что Россия за прошедшие сутки, в ночь на 19 сентября, атаковала Украину 31 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, из которых 28 – уничтожили средства противовоздушной обороны Украины.

К сожалению, также в результате циничного ракетного удара пострадало мирное население Кривого Рога Днепропетровской области, там погибли и ранены гражданские жители.

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Что известно о ночной атаке россиян