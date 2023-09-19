К сожалению, в результате атаки погиб и ранен. 24 Канал собрал все, что известно об атаке на Львов.

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В ночь на 19 сентября, ориентировочно в 3:39, во Львове была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах объявили, что для региона есть угроза атаки ударными дронами. Атака была продолжительной – первые взрывы в регионе услышали примерно в 4 утра и только около 6 утра в области объявили об отбое тревоги.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что, по предварительным данным, в направлении западных регионов направили 18 дронов-камикадзе "Шахед". Воздушное командование "Запад" сбило 15 из них, 7 дронов было сбито уже непосредственно над Львовом.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне уничтожили 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.

Сначала в эфире национального телемарафона Садовый сказал, что ущерб составляет десятки миллионов долларов. Однако после этого мэр узнал, что накануне атаки КАРИТАС-СПЕС получила гуманитарную помощь, которую из Львова должны были разослать по Украине: теплые вещи, одежда, взятие, генераторы.

Ущерб измеряется даже не в десятках миллионов, а в сотнях миллионов. Это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения материальных ценностей,
– сказал Садовый.

В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий на складах возник пожар на площади 9 тысяч 450 кв. В 9.46 пожар складских зданий локализовали на общей площади 9 тысяч 400 кв.м. По состоянию на данный момент спасатели продолжают гасить пламя.

Последствия атаки во Львов: фото ГСЧС

Также в городе перекрывали движение транспорта по улице Городоцкая от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны – там работали специальная техника и все соответствующие службы. Однако улицу уже открыли.

В ГСЧС сообщили, что один человек погиб, еще два человека получили ранения. По словам Садового, погибший мужчина является работником склада, в который попали оккупанты. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что погибшему на момент смерти было 32 года.

Также из-под завалов достали 26-летнего парня, который тоже работал на складе К счастью, он жив – у пострадавшего открытый перелом конечности и убойные ссадины. Его госпитализировали в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь. Известно, что пострадавший находится в состоянии средней трудности.

Второй раненый – 68-летний мужчина. У него резаная рана правой стопы, медики помогли ему на месте.

Летом во время ракетных атак горожане сетовали, что многие укрытия закрыты. Однако Садовый рассказал, что во время этой атаки не слышал таких нареканий.

Мэр Львова отметил, что у городских властей есть четкий протокол, что все укрытия должны работать круглосуточно и быть открытыми для граждан постоянно. Кроме того, есть персональная ответственность владельцев укрытия за невыполнение этих требований.

В то же время, он отметил тот факт, что люди направляются в укрытие только после того, как город начинают дронами или ракетами. Он призвал людей идти в укрытие после того, как в городе объявили сигнал воздушной тревоги, ведь пренебрежение этими правилами приводит к тому, что появляются пострадавшие и жертвы в результате атаки.