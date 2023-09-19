К сожалению, в результате атаки погиб и ранен. 24 Канал собрал все, что известно об атаке на Львов.

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Атака на Львов длилась несколько часов

В ночь на 19 сентября, ориентировочно в 3:39, во Львове была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах объявили, что для региона есть угроза атаки ударными дронами. Атака была продолжительной – первые взрывы в регионе услышали примерно в 4 утра и только около 6 утра в области объявили об отбое тревоги.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что, по предварительным данным, в направлении западных регионов направили 18 дронов-камикадзе "Шахед". Воздушное командование "Запад" сбило 15 из них, 7 дронов было сбито уже непосредственно над Львовом.

Справка. В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 19 сентября 2023 Россия выпустила 30 ударных БпЛА по Украине. В общей сложности силами ПВО было уничтожено 27 целей по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.

Что известно о последствиях попаданий

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне уничтожили 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.

Сначала в эфире национального телемарафона Садовый сказал, что ущерб составляет десятки миллионов долларов. Однако после этого мэр узнал, что накануне атаки КАРИТАС-СПЕС получила гуманитарную помощь, которую из Львова должны были разослать по Украине: теплые вещи, одежда, взятие, генераторы.

Ущерб измеряется даже не в десятках миллионов, а в сотнях миллионов. Это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения материальных ценностей,

– сказал Садовый.

Обратите внимание. В ОВА подчеркнули, что атаковавшие "Шахеды" составы были исключительно промышленными – ничего милитарного на них не хранили.

В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий на складах возник пожар на площади 9 тысяч 450 кв. В 9.46 пожар складских зданий локализовали на общей площади 9 тысяч 400 кв.м. По состоянию на данный момент спасатели продолжают гасить пламя.

Последствия атаки во Львов: фото ГСЧС

Также в городе перекрывали движение транспорта по улице Городоцкая от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны – там работали специальная техника и все соответствующие службы. Однако улицу уже открыли.

В результате атаки есть жертва и раненые

В ГСЧС сообщили, что один человек погиб, еще два человека получили ранения. По словам Садового, погибший мужчина является работником склада, в который попали оккупанты. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что погибшему на момент смерти было 32 года.

Также из-под завалов достали 26-летнего парня, который тоже работал на складе К счастью, он жив – у пострадавшего открытый перелом конечности и убойные ссадины. Его госпитализировали в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь. Известно, что пострадавший находится в состоянии средней трудности.

Второй раненый – 68-летний мужчина. У него резаная рана правой стопы, медики помогли ему на месте.

Какая ситуация с укрытиями во Львове

Летом во время ракетных атак горожане сетовали, что многие укрытия закрыты. Однако Садовый рассказал, что во время этой атаки не слышал таких нареканий.

Мэр Львова отметил, что у городских властей есть четкий протокол, что все укрытия должны работать круглосуточно и быть открытыми для граждан постоянно. Кроме того, есть персональная ответственность владельцев укрытия за невыполнение этих требований.

В то же время, он отметил тот факт, что люди направляются в укрытие только после того, как город начинают дронами или ракетами. Он призвал людей идти в укрытие после того, как в городе объявили сигнал воздушной тревоги, ведь пренебрежение этими правилами приводит к тому, что появляются пострадавшие и жертвы в результате атаки.