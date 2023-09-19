На месте падения обломков вспыхнул пожар площадью более 9 тысяч квадратов. Мэр Львова Андрей Садовый объяснял, что масштаб пожара поражает.
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Каковы последствия атаки россиян по Львову
В Министерстве внутренних дел рассказали, что российские беспилотники типа "Шахед" атаковали Львов ориентировочно в 5 утра 19 сентября.
Есть пострадавшие в результате падения обломков. Повреждены 3 складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тысяч 450 метров квадратных,
– рассказали в МВД.
Они заверили, что ликвидация последствий атаки по состоянию на 9:22 19 сентября продолжается.
Обломки дронов вызвали пожар во Львове
Последствия атаки дронами во Львове / Фото МВД
Спасатели Львовской области рассказали, что российские захватчики попали в промышленные склады региона.
Сегодня (по состоянию ориентировочно на 9:20 19 сентября – 24 Канал) на месте происшествия работает около 125 спасателей и более 30 единиц спецтехники. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы,
– рассказали в ГСЧС.
Спасатели показали место атаки во Львове / Фото ГСЧС
Как спасатели ликвидируют пожар во Львове: смотрите видео
Впоследствии сотрудники ГСЧС уточнили, что пострадали два человека. К сожалению, они обнаружили тело одного человека.
По состоянию на 9:46 пожар складских зданий локализован на общей площади 9 тысяч 400 квадратных метров.
Спасатели показали последствия атаки по Львову
Россия атаковала Львовскую область дронами
- Воздушную тревогу во Львове и области объявили ориентировочно в 3:39 19 сентября. Воздушные силы ВСУ уже в 3:43 сообщили, что для региона есть угроза атаки ударными дронами. Людей призвали находиться в укрытиях.
- После этого ориентировочно после 5 часов украинские военные сообщили о работе ПВО во Львовской области. Только ориентировочно в 5:59 в регионе прозвучал отбой воздушной тревоги.
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в результате атаки россиян загорелся промышленный склад, там вспыхнул мощный пожар. Из-под завалов достали 26-летнего парня. Его госпитализировали с открытым переломом конечности.
- Через некоторое время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительным данным, в направлении области летело 18 таких дронов. Воздушное командование "Запад" сбило 15 из них.
- Утром 19 сентября Андрей Садовый уточнил, что ущерб пожара оценивают на десятки миллионов. Ведь вражеские дроны попали в украинские склады, где находятся и гуманитарная помощь, и продукты питания.