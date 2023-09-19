На месте падения обломков вспыхнул пожар площадью более 9 тысяч квадратов. Мэр Львова Андрей Садовый объяснял, что масштаб пожара поражает.

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Каковы последствия атаки россиян по Львову

В Министерстве внутренних дел рассказали, что российские беспилотники типа "Шахед" атаковали Львов ориентировочно в 5 утра 19 сентября.

Есть пострадавшие в результате падения обломков. Повреждены 3 складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тысяч 450 метров квадратных,

– рассказали в МВД.

Они заверили, что ликвидация последствий атаки по состоянию на 9:22 19 сентября продолжается.



Обломки дронов вызвали пожар во Львове



Последствия атаки дронами во Львове / Фото МВД

Спасатели Львовской области рассказали, что российские захватчики попали в промышленные склады региона.

Сегодня (по состоянию ориентировочно на 9:20 19 сентября – 24 Канал) на месте происшествия работает около 125 спасателей и более 30 единиц спецтехники. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели показали место атаки во Львове / Фото ГСЧС

Как спасатели ликвидируют пожар во Львове: смотрите видео

Впоследствии сотрудники ГСЧС уточнили, что пострадали два человека. К сожалению, они обнаружили тело одного человека.

По состоянию на 9:46 пожар складских зданий локализован на общей площади 9 тысяч 400 квадратных метров.



Спасатели показали последствия атаки по Львову

Россия атаковала Львовскую область дронами