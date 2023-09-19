К сожалению, во Львове в результате атаки есть пострадавшие. Что известно о ночном обстреле Украины – читайте далее в материале 24 Канала.

К теме В результате удара по Львову загорелся промышленный склад: из-под завалов достали мужчину

Где звучали мощные взрывы

Сначала ночью 19 сентября взрывы прогремели в Краматорске и Славянске на Донетчине. Также повторные взрывы произошли в Херсоне.

Позже в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали Хмельницкую область об угрозе ударных БпЛА.

Группы ударных БПЛА направлялись через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей.

Также взрыв был слышен в Кривом Роге. Это подтвердили и местные власти.

Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в регионе слышны взрывы. Предварительно, там работали силы ПВО.

Во Львове есть попадания с травмированными

В ОВА предупреждали, что на Львовщине есть угроза удара беспилотниками. Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО.

Так, ударные БПЛА находились в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины. Там продолжалась боевая работа.

Позже во Львове слышали повторные взрывы. Мэр Андрей Садовый отметил, что звуки взрывов – это работа ПВО. Потом он уточнил, что вражеские цели летят в направлении Львова.

Как выяснилось, в результате удара на территории Львова зафиксировали возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Там горит крыша промышленного склада.

По уточненным данным от ОВА, из-под завалов во Львове достали два человека – женщину и мужчину. Женщина, предварительно, без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

Позже мэр Львова уточнил, что сейчас известно все же только об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний парень, у которого открытый перелом конечности.

Уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь,

– отметил Садовый.

Во Львове из-за атаки перекрыли дорогу

Движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Там работает спецтехника и все подходящие службы. Власти предупредили: по возможности – обходите этот участок дороги.

Попадание вражеской цели в Кривом Роге

Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Власти уточнили, что в результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания. Огонь был ликвидирован спасателями. Выбиты окна в 3 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Александр Вилкул рассказал, что ночью в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Главное – без потерь.

Над Днепропетровщиной уничтожили дрон

Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский БпЛА.

В Николаевской области сбили 10 БпЛА

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Армия России нанесла удары по Донецкой области

Ночью 19 сентября российские террористы нанесли удар 4 ракетами по Славянску. К счастью, обошлось без жертв.

"Неспокойной была сегодняшняя ночь. Четыре прилета, микрорайон Лиманы. К счастью, без жертв", – сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.