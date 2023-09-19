К сожалению, во Львове в результате атаки есть пострадавшие. Что известно о ночном обстреле Украины – читайте далее в материале 24 Канала.
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Где звучали мощные взрывы
Сначала ночью 19 сентября взрывы прогремели в Краматорске и Славянске на Донетчине. Также повторные взрывы произошли в Херсоне.
Позже в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали Хмельницкую область об угрозе ударных БпЛА.
Группы ударных БПЛА направлялись через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей.
Также взрыв был слышен в Кривом Роге. Это подтвердили и местные власти.
Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в регионе слышны взрывы. Предварительно, там работали силы ПВО.
Во Львове есть попадания с травмированными
В ОВА предупреждали, что на Львовщине есть угроза удара беспилотниками. Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО.
Так, ударные БПЛА находились в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины. Там продолжалась боевая работа.
Позже во Львове слышали повторные взрывы. Мэр Андрей Садовый отметил, что звуки взрывов – это работа ПВО. Потом он уточнил, что вражеские цели летят в направлении Львова.
Как выяснилось, в результате удара на территории Львова зафиксировали возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Там горит крыша промышленного склада.
По уточненным данным от ОВА, из-под завалов во Львове достали два человека – женщину и мужчину. Женщина, предварительно, без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.
Позже мэр Львова уточнил, что сейчас известно все же только об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний парень, у которого открытый перелом конечности.
Уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь,
– отметил Садовый.
Во Львове из-за атаки перекрыли дорогу
Движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Там работает спецтехника и все подходящие службы. Власти предупредили: по возможности – обходите этот участок дороги.
Попадание вражеской цели в Кривом Роге
Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен. Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.
Власти уточнили, что в результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания. Огонь был ликвидирован спасателями. Выбиты окна в 3 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Александр Вилкул рассказал, что ночью в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Главное – без потерь.
Над Днепропетровщиной уничтожили дрон
Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский БпЛА.
В Николаевской области сбили 10 БпЛА
Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131".
Армия России нанесла удары по Донецкой области
Ночью 19 сентября российские террористы нанесли удар 4 ракетами по Славянску. К счастью, обошлось без жертв.
"Неспокойной была сегодняшняя ночь. Четыре прилета, микрорайон Лиманы. К счастью, без жертв", – сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.