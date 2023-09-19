В ночь на 19 сентября Россия атаковала склады во Львове, в результате чего на месте попадания начался пожар. К сожалению, под завалами нашли тело погибшего мужчины.
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Что известно о погибшем
Мэр города Андрей Садовый сообщил, что погибший мужчина является работником склада, в который попали оккупанты.
Продолжается ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал,
– сообщил мэр Львова.
Ранее из-под завалов достали 26-летнего парня, который тоже работал на складе. У пострадавшего открытый перелом конечности. Его госпитализировали в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.
Кроме него, за помощью обратились еще несколько человек.
Куда попала Россия
Садовый сообщил, что россияне уничтожили 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.
В целом площадь возгорания из-за атаки составляет около 10 тысяч метров квадратных. Андрей Садовый уточнил, что ущерб пожара оценивают на десятки миллионов.
Главное об атаке на Львов
- Ночью 19 сентября воздушную тревогу во Львове и области объявили ориентировочно в 3:39. Воздушные силы ВСУ уже в 3:43 сообщили, что для региона есть угроза атаки ударными дронами. Атака была продолжительной – только ориентировочно в 5:59 в регионе прозвучал отбой воздушной тревоги.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительным данным, в направлении области летели 18 дронов-камикадзе "Шахед". Воздушное командование "Запад" сбило 15 из них.
- В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возник пожар 3-х складских зданий на площади 9 тысяч 450 кв.м. Только в 9:46 пожар складских зданий локализовали на общей площади 9 тысяч 400 кв.м.