В ночь на 19 сентября Россия атаковала склады во Львове, в результате чего на месте попадания начался пожар. К сожалению, под завалами нашли тело погибшего мужчины.

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Что известно о погибшем

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что погибший мужчина является работником склада, в который попали оккупанты.

Продолжается ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал,

– сообщил мэр Львова.

Ранее из-под завалов достали 26-летнего парня, который тоже работал на складе. У пострадавшего открытый перелом конечности. Его госпитализировали в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Кроме него, за помощью обратились еще несколько человек.

Куда попала Россия

Садовый сообщил, что россияне уничтожили 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.

В целом площадь возгорания из-за атаки составляет около 10 тысяч метров квадратных. Андрей Садовый уточнил, что ущерб пожара оценивают на десятки миллионов.

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