Об этом 24 Каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в настоящее время продолжается ликвидация пожара.
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Впечатляет сам масштаб пожара, потому что удары и осколки летели в наши склады, где находится и гуманитарная помощь, и продукты питания. Банально окна, двери – все повреждено. Во Львове расположено много локаций, которые используют международные гуманитарные организации, и наши сети, которые обеспечивают и промышленными и продовольственными товарами многие области нашей страны,
– отметил Андрей Садовый.
Ущерб в результате пожара
По словам мэра, пожар в результате атаки достаточно масштабный, а к его тушению спасатели приступили фактически с самого начала.
"Фактически с самого начала, как только это стало возможным, приступили к выполнению работ. Магистральная улица сейчас перекрыта, но так выглядит, что вскоре мы ее откроем", – добавил Садовый.
Но подчеркнул, что сегодняшняя атака – это шок для людей, прежде всего для владельцев складов, ведь идет об "убытках не на миллионы, а на десятки миллионов и больше". Впечатляет, по словам Андрея Садового, и то, что россияне лупят по гражданской инфраструктуре.
Главное об атаке на Львов
- В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Львов ударными дронами типа "Шахед", под ударом оказались промышленные склады. Из под завалов извлекли тела двух человек, один из них в тяжелом состоянии.
- Предварительно на регион летели 18 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили 15, в том числе семь над Львовской областью.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего оккупанты запустили по Украине 30 ударных дронов – уничтожено 27.