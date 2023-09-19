Об этом 24 Каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в настоящее время продолжается ликвидация пожара.

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Впечатляет сам масштаб пожара, потому что удары и осколки летели в наши склады, где находится и гуманитарная помощь, и продукты питания. Банально окна, двери – все повреждено. Во Львове расположено много локаций, которые используют международные гуманитарные организации, и наши сети, которые обеспечивают и промышленными и продовольственными товарами многие области нашей страны,

– отметил Андрей Садовый.

Ущерб в результате пожара

По словам мэра, пожар в результате атаки достаточно масштабный, а к его тушению спасатели приступили фактически с самого начала.

"Фактически с самого начала, как только это стало возможным, приступили к выполнению работ. Магистральная улица сейчас перекрыта, но так выглядит, что вскоре мы ее откроем", – добавил Садовый.

Но подчеркнул, что сегодняшняя атака – это шок для людей, прежде всего для владельцев складов, ведь идет об "убытках не на миллионы, а на десятки миллионов и больше". Впечатляет, по словам Андрея Садового, и то, что россияне лупят по гражданской инфраструктуре.

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