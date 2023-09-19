Про це 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі все ще триває ліквідація пожежі.

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Вражає сам масштаб пожежі, тому що удари і осколки летіли у наші склади, де знаходиться і гуманітарна допомога, і продукти харчування. Банально вікна, двері – усе пошкоджено. У Львові розташовано багато локацій, які використовують міжнародні гуманітарні організації, і наші мережі, які забезпечують і промисловими і продовольчими товарами багато областей нашої країни,

– зазначив Андрій Садовий.

Збитки унаслідок пожежі

За словами мера, пожежа унаслідок атаки досить масштабна, а до її гасіння рятувальники приступили фактично з самого початку.

"Фактично з самого початку, як тільки це стало можливим, розпочали виконання робіт. Магістральна вулиця зараз перекрита, але так виглядає, що невдовзі ми її відкриємо", – додав Садовий.

Та наголосив, що сьогоднішня атака – це шок для людей, передусім для власників складів, адже йде про "збитки не на мільйони, а на десятки мільйонів і більше". Вражає, за словами Андрія Садового й те, що росіяни луплять по цивільній інфраструктурі.

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