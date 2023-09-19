Про це 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі все ще триває ліквідація пожежі.
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Вражає сам масштаб пожежі, тому що удари і осколки летіли у наші склади, де знаходиться і гуманітарна допомога, і продукти харчування. Банально вікна, двері – усе пошкоджено. У Львові розташовано багато локацій, які використовують міжнародні гуманітарні організації, і наші мережі, які забезпечують і промисловими і продовольчими товарами багато областей нашої країни,
– зазначив Андрій Садовий.
Збитки унаслідок пожежі
За словами мера, пожежа унаслідок атаки досить масштабна, а до її гасіння рятувальники приступили фактично з самого початку.
"Фактично з самого початку, як тільки це стало можливим, розпочали виконання робіт. Магістральна вулиця зараз перекрита, але так виглядає, що невдовзі ми її відкриємо", – додав Садовий.
Та наголосив, що сьогоднішня атака – це шок для людей, передусім для власників складів, адже йде про "збитки не на мільйони, а на десятки мільйонів і більше". Вражає, за словами Андрія Садового й те, що росіяни луплять по цивільній інфраструктурі.
Головне про атаку на Львів
- В ніч проти 19 вересня російські війська атакували Львів ударними дронами типу "Шахед", під ударом опинились промислові склади. З-під завалів дістали тіла двох людей, одна із них у важкому стані.
- Попередньо, на регіон летіли 18 безпілотників, сили протиповітряної оборони збили 15, зокрема сім над Львівською областю.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом окупанти запустили по Україні 30 ударних дронів – знищено 27.