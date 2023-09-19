Крім того, у Львівській ОВА зазначили, що в області є влучання у промислові склади у Львові. В місті також є постраждалі.
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Скільки "Шахедів" збили у Львівській області
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що ПвК "Захід" збили 15 російський ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у західних областях нашої держави. Водночас кілька з цих БпЛА збили й у Львівській області.
Сім ("Шахедів" – 24 Канал) збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється,
– сказав він.
Козицький також розповів, що є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, обійшлося без загиблих.
"Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували.", – наголосив Козицький.
Він зазначив, що постраждалий хлопець перебуває у стані середньої складності. Також, за словами голови Львівської ОВА, на місці перебувала жінка, вона госпіталізації не потребувала.
Козицький також зазначив, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.
Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали,
– підкреслив очільник Львівщини.
Наостанок він подякував Силам ППО за виконану роботу, а також нашим рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено.
Що відомо про нічну атаку Львова
- Під час атаки "Шахедами" вночі 19 вересня російські "Шахеди" виявили й у Львівській області. Згодом очевидці повідомляли про гучні звуки вибухів.
- Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотниками у місті є влучання. Він наголосив, що на місце подій вже виїхали рятувальні служби.
- Згодом Садовий розповів, що у Львові внаслідок атаки є постраждалий. Це хлопець, який працював на складі, його вже госпіталізували.