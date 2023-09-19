Зокрема, цю людину дістали з-під завалів рятувальники. Наразі постраждалому надають допомогу медики.

До теми Внаслідок удару по Львову загорівся промисловий склад: з-під завалів дістали чоловіка

У Львові постраждала одна людина

Садовий зазначив, що станом на 6 годину 15 хвилин відомо лише про одного постраждалого внаслідок атаки на Львів. Раніше у мережі ширили повідомлення, що в місті постраждало дві людини.

З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки,

– наголосив мер Львова.

Очільник міста зазначив, що наразі постраждалий хлопець вже перебуває у лікарні. Зокрема, там йому надають всю необхідну допомогу медики.

Росіяни обстріляли Львів вночі