В частности, этого человека извлекли из-под завалов спасатели. Пострадавшему оказывают помощь медики.
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Во Львове пострадал один человек
Садовый отметил, что по состоянию на 6 часов 15 минут известно только об одном пострадавшем в результате атаки во Львов. Ранее в сети ходили сообщения, что в городе пострадали два человека.
Из-под завалов на складе во Львове сегодня достали парня 26 лет. У пострадавшего открыт перелом конечности,
– подчеркнул мэр Львова.
Глава города отметил, что в настоящее время пострадавший парень уже находится в больнице. В частности, там ему оказывают всю необходимую помощь медики.
Россияне обстреляли Львов ночью
- Во время атаки "Шахедами" в ночь на 19 сентября российские беспилотники обнаружили и во Львовской области. Впоследствии очевидцы сообщали о громких звуках взрывов.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что взрывы связаны с работой Сил противовоздушной обороны. Он также призвал граждан не выходить из укрытий к отбою тревог.
- Далее городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в результате массированной атаки беспилотниками в городе есть попадание. Он отметил, что на место происшествия уже выехали спасательные службы.
- Козицкий рассказывал, что из-под завалов удалось извлечь пострадавшего. Сначала сообщали, что это женщина, а затем уточнили, что это был мужчина.
- Следует отметить, что во время воздушной тревоги взрывы также слышались и в других регионах Украины. В частности, о громких звуках сообщали и жители Хмельницкой области, там также работала украинская ПВО.
- Взрывы также звучали и в Кривом Роге Днепропетровской области. Тогда в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотных летательных аппаратов и баллистики.