Сначала о взрывах в городе начали писать в сети. Впоследствии информацию подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
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В Кривом Роге прогремели взрывы
Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,
– написал Вилкул в телеграмме.
Пока деталей о ночной атаке оккупантов на город нет. Однако известно, что тревогу на Днепропетровщине объявляли из-за угрозы баллистики.
Взрывы слышали в Одессе и Харькове
Вечером 18 сентября враг обстрелял Харьков. В городе прозвучал ряд взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что, по предварительным данным, под ударом врага оказалась центральная часть Харькова. К счастью, за медицинской помощью местные жители не обращались.
Впоследствии уже ночью 19 сентября местные жители сообщили о звуках взрывов в Одессе. Официальных сообщений об этом пока не было.