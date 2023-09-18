Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:53. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
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Россияне обстреливают город
В полиции Харьковской области предупредили об очередном террористическом обстреле россиян и призвали оставаться в укрытиях.
Враг снова обстреливает город. Пройдите в укрытие. Обо всех попаданиях вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102,
– отметили правоохранители.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом российских захватчиков, по предварительной информации, оказалась центральная часть города.
Местные жители утверждают, что в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Предварительно сообщают, что город атаковали с ЗРК С-300. По состоянию на 23:20 информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Мэр Харькова сообщил, что под ударом оказалась производственная зона.
Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города,
– заявил Терехов.
Угроза применения баллистического вооружения позже распространилась и на другие области. В Воздушных силах в 23.18 сообщили, что Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области также под угрозой обстрела. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Харьковщина ежедневно страдает от обстрелов
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью, около полуночи, российские кафиры обстреляли город Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. К счастью, обошлось без пострадавших.
- За сутки под огнем врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Россияне обстреляли село Петропавловка в Купянском районе. В результате атаки был поврежден грузовой кран. Также под вражеским огнем оказалось село Подолы.
- Страдает от постоянных обстрелов и Купянск. В результате атаки за сутки разрушены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, а на месте прилетов – вспыхнул пожар.
- За сутки в Харьковской области, к счастью, никто не пострадал от российских обстрелов.