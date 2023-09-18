Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:53. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Россияне обстреливают город

В полиции Харьковской области предупредили об очередном террористическом обстреле россиян и призвали оставаться в укрытиях.

Враг снова обстреливает город. Пройдите в укрытие. Обо всех попаданиях вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102,

– отметили правоохранители.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом российских захватчиков, по предварительной информации, оказалась центральная часть города.

Местные жители утверждают, что в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Предварительно сообщают, что город атаковали с ЗРК С-300. По состоянию на 23:20 информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Мэр Харькова сообщил, что под ударом оказалась производственная зона.

Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города,

– заявил Терехов.

Угроза применения баллистического вооружения позже распространилась и на другие области. В Воздушных силах в 23.18 сообщили, что Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области также под угрозой обстрела. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Харьковщина ежедневно страдает от обстрелов