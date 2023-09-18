Также "Шахеды" ударили по Снигиревской общине в Николаевской области. Подробнее о ночной атаке Украины 18 сентября – расскажет 24 Канал.

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Россия атаковала южные регионы

Ночью враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов. Силами противовоздушной обороны были сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131":

11 – над Одесчиной,

5 – над Николаевщиной,

2 – над Кировоградщиной.

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Под ударом была Одесчина

В очередной раз под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

На Николаевщине упали обломки

В результате боевой работы обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области. Огонь оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В Хмельницкой области слышали взрывы

ПВО работала в Хмельницкой области. Мониторинговые паблики писали об очередной попытке России нанести удар по Староконстантинову. В настоящее время вся информация уточняется.

В Днепропетровской области уничтожили 2 ракеты

Под утро над Днепропетровщиной сбили две крылатые ракеты. Впоследствии уточнили, что были сбиты ракеты Х-101/555 в Новомосковском районе.

Что говорят в Воздушных силах

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 18 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – Россия и мыс Чауда – ТОТ Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

В итоге 18 ударных дронов были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

Отмечается, что пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области. Было задействовано 8 бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

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