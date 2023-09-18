Також "Шахеди" вдарили по Снігурівській громаді у Миколаївській області. Детальніше про нічну атаку України 18 вересня – розповість 24 Канал.

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Вночі ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів. Силами протиповітряної оборони було збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131":

  • 11 – над Одещиною,
  • 5 – над Миколаївщиною,
  • 2 – над Кіровоградщиною.

Вкотре під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

ППО працювала в Хмельницькій області. Моніторингові пабліки писали про чергову спробу Росії завдати удару по Старокостянтинову. Наразі вся інформація уточнюється.

Під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети. Згодом уточнили, що було збито ракети Х-101/555 у Новомосковському районі.

Повітряні сили повідомили, що в ніч на 18 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – Росія та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

У підсумку 18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Зазначається, що пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Було залучено 8 бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Як вночі знищували ворожі цілі: дивіться відео