Робота наших захисників вночі була дуже успішною. Інформація по знищених ворожих цілях буде пізніше.
До теми ППО працювала цілу ніч, – Гуменюк розповіла деталі останнього масованого удару
Успішна робота ППО вночі
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як цієї ночі один комплекс збив три повітряні цілі.
Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня. Третя теж була,
– написав командувач ПС ЗСУ.
Попередньо відомо, що на відео працював комплекс IRIS-T.
Як 18 вересня збивали ворожі цілі: дивіться відео
Атака України 18 вересня: все, що відомо
- Росія вночі 18 вересня знову запускала по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети повітряного базування.
- Наталія Гуменюк розповіла, що ворог не вперше використовує таку тактику, коли ракети постійно змінюють напрямок руху.
- За словами Гуменюк, мета України під час цих атак – захист. Саме тому наша країна максимально ефективно виконує бойову роботу, щоб протидіяти ворогу. Проте росіяни кидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів. Зокрема, ракети, дрони.
- Як виявилось, Росія запустила по Україні декілька хвиль ударних дронів, які випускала зі східного узбережжя Азову та з Криму. Вони були спрямовані на південь Одеської області, зокрема – напрямок Дунаю, а також по Миколаївській області. Своєю чергою ракети вже працювали в інших регіонах.
- Сергій Лисак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети.