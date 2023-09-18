Робота наших захисників вночі була дуже успішною. Інформація по знищених ворожих цілях буде пізніше.

До теми ППО працювала цілу ніч, – Гуменюк розповіла деталі останнього масованого удару

Успішна робота ППО вночі

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як цієї ночі один комплекс збив три повітряні цілі.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня. Третя теж була,

– написав командувач ПС ЗСУ.

Попередньо відомо, що на відео працював комплекс IRIS-T.

Як 18 вересня збивали ворожі цілі: дивіться відео

Атака України 18 вересня: все, що відомо