Работа наших защитников ночью была очень успешной. Информация по уничтоженным вражеским целям будет позже.
К теме ПВО работала всю ночь, – Гуменюк рассказала детали последнего массированного удара
Успешная работа ПВО ночью
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как этой ночью один комплекс сбил три воздушных цели.
Благодарю защитников неба за успешную боевую работу 18 сентября. Третья тоже была,
– написал командующий ВС ВСУ.
Предварительно известно, что на видео работал комплекс IRIS-T.
Как 18 сентября сбивали вражеские цели: смотрите видео
Атака Украины 18 сентября: все, что известно
- Россия ночью 18 сентября снова запускала по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты воздушного базирования.
- Наталья Гуменюк рассказала, что враг не в первый раз использует такую тактику, когда ракеты постоянно меняют направление движения.
- По словам Гуменюк, цель Украины во время этих атак – защита. Поэтому наша страна максимально эффективно выполняет боевую работу, чтобы противодействовать врагу. Однако россияне бросают каждый раз большую мощность поразительных средств. В частности, ракеты, дроны.
- Как выяснилось, Россия запустила по Украине несколько волн ударных дронов, которые выпускала с восточного побережья Азову и из Крыма. Они были направлены на юг Одесской области, в частности направление Дуная, а также по Николаевской области. В свою очередь ракеты уже работали в других регионах.
- Сергей Лысак сообщил, что под утро над Днепропетровщиной сбили 2 крылатых ракеты.