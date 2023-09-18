Работа наших защитников ночью была очень успешной. Информация по уничтоженным вражеским целям будет позже.

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Успешная работа ПВО ночью

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как этой ночью один комплекс сбил три воздушных цели.

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Благодарю защитников неба за успешную боевую работу 18 сентября. Третья тоже была,

– написал командующий ВС ВСУ.

Предварительно известно, что на видео работал комплекс IRIS-T.

Как 18 сентября сбивали вражеские цели: смотрите видео

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