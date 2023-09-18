Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что россияне одинаково пытаются добиться своей цели. В частности, оккупанты хотят истощить нашу систему противовоздушной обороны, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян

Наталья Гуменюк объяснила, что цель Украины во время этих атак – защита. Поэтому наша страна максимально эффективно выполняет боевую работу, чтобы противодействовать врагу. Однако россияне бросают каждый раз большую мощность поразительных средств. В частности, ракеты, дроны. Также оккупанты используют смешанные атаки, бьют волнами, разными группами, в том числе – меняя постоянно направления движения.

Такое маневрирование направлено на то, чтобы и выявлять системы противовоздушной обороны, где и как расположены, и в том числе – и истощать. Поскольку постоянная охота долговременная… Масштабная тревога была уже ближе к утру. По разным регионам все-таки средства противовоздушной обороны работали фактически всю ночь,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия запустила по Украине несколько волн ударных дронов, которые выпускала с восточного побережья Азова и Крыма. Они были направлены на юг Одесской области, в частности – направление Дуная, а также по Николаевской области. В свою очередь ракеты уже работали в других регионах.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины уточнила, что россияне выискивают наши системы ПВО, работающие и используя волнами дроны, а затем ракеты, пытаясь спровоцировать срабатывание более дорогостоящего оборудования, а затем уже ударить ракетами, которые не могут сбить мобильные огневые группы. Однако в ВСУ работают и те, и другие направления, выбирая максимально эффективный способ противодействия врагу.

Россия атаковала Украину

Россия ориентировочно после полуночи 18 сентября атаковала Одесскую и Николаевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили о работе ПВО.

Ориентировочно в это же время из Оленегорска взлетели до семи Ту-95мс. Именно поэтому Воздушные силы ВСУ предупредили о возможных запусках крылатых ракет.

Впоследствии Хмельницкой ОВА подтверждали взрывы и работу ПВО. Также звуки взрывов раздавались в Днепропетровской области.