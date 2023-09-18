Вторую ночь подряд российские военные атакуют ракетами Украину со стратегической авиации. Угроза ракетного удара сохранялась на всей территории страны, в ряде областей слышали взрывы.

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Что известно о взрывах

Обратим внимание, что в 05:01 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области. А уже ориентировочно через пол часа там прогремели мощные взрывы, рассказывают в "Суспильном". Еще минут через 10 были повторные взрывы.

А уже ближе к 6 утра в Хмельницкой ОВА о ситуации рассказал заместитель начальника Сергей Тюрин. По его словам, в области раздавались мощные взрывы, работает ПВО. Он также пообещал позже поделиться более подробной информацией.

Заметим, что в 06:02 в Хмельницкой области был отбой воздушной тревоги.

Также СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области. Их слышали поближе к 5 утра. Вероятно, это тоже была работа ПВО по российским ракетам. По состоянию на 6 часов информации от местных властей не поступало.

Ночью россияне атаковали "Шахедами" и ракетами