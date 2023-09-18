Другу ніч поспіль російські військові атакують ракетами Україну зі стратегічної авіації. Загроза ракетного удару зберігалася по всій території країни, у низці областей чули вибухи.

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Що відомо про вибухи

Звернімо увагу на те, що о 05:01 повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій області. А вже орієнтовно за пів години там пролунали потужні вибухи, розповідають у "Суспільному". Ще хвилин через 10 були повторні вибухи.

А вже ближче до 6 ранку у Хмельницькій ОВА про ситуацію розповів заступник начальника Сергій Тюрін. За його словами, в області лунали потужні вибухи, працює ППО. Він також пообіцяв згодом поділитися детальнішою інформацією.

Зауважимо, що вже о 06:02 у Хмельницькій області був відбій повітряної тривоги.

Також ЗМІ повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині. Їх чули ближче до 5 ранку. Ймовірно, це також була робота ППО по російських ракетах. Станом на 06:00 інформації від місцевої влади не надходило.

Уночі росіяни атакували "Шахедами" і ракетами