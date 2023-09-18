Другу ніч поспіль російські військові атакують ракетами Україну зі стратегічної авіації. Загроза ракетного удару зберігалася по всій території країни, у низці областей чули вибухи.
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Що відомо про вибухи
Звернімо увагу на те, що о 05:01 повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій області. А вже орієнтовно за пів години там пролунали потужні вибухи, розповідають у "Суспільному". Ще хвилин через 10 були повторні вибухи.
А вже ближче до 6 ранку у Хмельницькій ОВА про ситуацію розповів заступник начальника Сергій Тюрін. За його словами, в області лунали потужні вибухи, працює ППО. Він також пообіцяв згодом поділитися детальнішою інформацією.
Зауважимо, що вже о 06:02 у Хмельницькій області був відбій повітряної тривоги.
Також ЗМІ повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині. Їх чули ближче до 5 ранку. Ймовірно, це також була робота ППО по російських ракетах. Станом на 06:00 інформації від місцевої влади не надходило.
Уночі росіяни атакували "Шахедами" і ракетами
- Пізно ввечері російські військові також запустили дрони-камікадзе "Шахед". Ними били по Одеській області. Водночас ці баражуючі боєприпаси залітали й в інші області, де по них працювали наші захисники.
- Вже після півночі у Повітряних силах підтвердили зліт з аеродромів Росії Ту-95мс. Власне, з цих стратегічних бомбардувальників окупанти і запускають крилаті ракети Х-101/Х-555, якими ворог атакує Україну.
- Уже ближче до 4 ранку Україною почали активніше ширитися повітряні тривоги. Причиною цього став пуск крилатих ракет зі стратегічної авіації. Мешканців закликали перебувати в укриттях, щоб не наражати себе на небезпеку.
- Якщо минулої ночі російські ракети летіли через частину України, але потім повернулися на Одещину, то цієї ночі їхній курс був дещо іншим. Долітали вони і до Рівненської та Житомирської області. Як ми зауважили, вибухи були на Хмельниччині та Дніпропетровщині.