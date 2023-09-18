Що відомо про атаку Росії 18 вересня / Колаж 24 Каналу
Спочатку пізно ввечері загарбники випустили з тимчасово окупованого Криму та Росії дрони-камікадзе. Згодом з Оленегорська у бік пускових рубежів вилетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс.
Під ранок 17 вересня країна-агресорка провела змішану атаку. Росіяни випустили ударні безпілотники та ракети.
Наша ППО збила всі 6 дронів-камікадзе та 5 ракет типу Х-101/Х-555. На Миколаївщині та Одещині лунали вибухи.
На жаль, є влучання. Застосувавши тактику складного маневрування, окупанти завдали ракетного удару по сільськогосподарських угіддях та зерносховищу у Березівському районі Одеської області. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.