Ввечері 17 вересня моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів". Після півночі 18 вересня у ПС ЗСУ підтвердили інформацію ще й про виліт російських літаків Ту-95мс.

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Подробиці загрози з боку Росії

4:00 Повітряну тривогу оголосили у Центрі, враховуючи Київ, на Півночі та Сході України.

3:55 Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога. Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, – Повітряні сили. Монітори також зауважують, що якраз могли відбутися пуски ракет.

2:45 Відбій загрози "Шахедів".

2:35 Одещина – відбій по загрозі "Шахедів"! Миколаївщина, Херсонщина – триває бойова робота! – ПС.



Стратегічна авіація ворога поступово прибуває до зони, звідки може бути здійснено пуск ракет.

1:57 Жителів Миколаївської області попросили перебувати в укриттях.

1:56 Повітряні сили знову попередили Одеську область про загрозу застосування російськими окупантами ударних БпЛА.

1:28 Стало відомо про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Очакова.

1:24 ПС ЗСУ попередили жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу застосування дронів-камікадзе.

0:34 Жителів Одещини попередили про загрозу застосування "Шахедів". Згодом пролунав відбій.

0:26 Повітряні сили підтвердили зліт до 7 Ту-95мс з Оленегорська. Українців попередили про можливі пуски крилатих ракет та закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Напередодні Росія тероризувала Україну