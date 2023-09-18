Ввечері 17 вересня моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів". Після півночі 18 вересня у ПС ЗСУ підтвердили інформацію ще й про виліт російських літаків Ту-95мс.

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Подробиці загрози з боку Росії

Напередодні Росія тероризувала Україну

  • Під ранок 17 вересня країна-агресорка провела змішану атаку. Росіяни випустили ударні безпілотники та ракети.
  • Наша ППО збила всі 6 дронів-камікадзе та 5 ракет типу Х-101/Х-555. На Миколаївщині та Одещині лунали вибухи.
  • На жаль, є влучання. Застосувавши тактику складного маневрування, окупанти завдали ракетного удару по сільськогосподарських угіддях та зерносховищу у Березівському районі Одеської області. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.