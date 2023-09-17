Однак, на жаль, у деяких регіонах є влучання. Детальніше про ранкову атаку України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Під час ворожої атаки сили ППО збили 12 цілей: 6 ракет і 6 "Шахедів"

Вибухи на Одещині та Миколаївщині

Як стало відомо, 6 з 6 ударних дронів були знищені. 4 – над Миколаївщиною та 2 – над Одещиною.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Спрямовуючи крилаті ракети типу Х-101/Х-555, ворог застосовував тактику складного маневрування. Сили ППО працювали максимально зосереджено: 5 ракет було знищено в небі над Одещиною.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено чотири ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Влучання на Одещині

На жаль, росіяни продовжують терор сільськогосподарської інфраструктури. Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини. Люди не постраждали.

В Одеській ОВА зазначили, що наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби.

Наслідки ворожих влучань по Одещині / фото Сили оборони півдня України

На Миколаївщині впали уламки БпЛА

За межами населеного пункту однієї з громад Миколаївщини внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави. Її оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині знищили ракету

В ОВА розповіли, що під час масованої атаки одну з крилатих ракет знищили над Дніпропетровщиною.

Згодом стало відомо, що було знищено одну крилату ракету Х-101/Х-555 у Новомосковському районі. Це сталося о 5:10 ранку.

Скільки загалом збили ракет і дронів

У Повітряних силах повідомили, що 17 вересня ворог завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Усього було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:

6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.

Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, було знищено 12 повітряних цілей:

6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС,

– зазначили захисники.

Ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по крилатих ракетах: дивіться відео

Росія вдарила по Харківщині

Вночі близько 0:30 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа.

Обстріл Сумщини

Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади. Без наслідків.

Ворог застосував змішану атаку

Наталія Гуменюк розповіла, що зранку 17 вересня відбувалась змішана атака. Використовувались і дрони, і ракети. Також очевидна активність стратегічної авіації.

Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій,

– сказала вона.

За словами Гуменюк, складні маневри ракет – це одна з тактик ворога, щоб виснажити нашу ППО та посилити терор на населення. Речниця ОК "Південь" зауважила, що подібні атаки ми вже переживали.