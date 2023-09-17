Однак, на жаль, у деяких регіонах є влучання. Детальніше про ранкову атаку України – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Під час ворожої атаки сили ППО збили 12 цілей: 6 ракет і 6 "Шахедів"
Вибухи на Одещині та Миколаївщині
Як стало відомо, 6 з 6 ударних дронів були знищені. 4 – над Миколаївщиною та 2 – над Одещиною.
Спрямовуючи крилаті ракети типу Х-101/Х-555, ворог застосовував тактику складного маневрування. Сили ППО працювали максимально зосереджено: 5 ракет було знищено в небі над Одещиною.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено чотири ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Влучання на Одещині
На жаль, росіяни продовжують терор сільськогосподарської інфраструктури. Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини. Люди не постраждали.
В Одеській ОВА зазначили, що наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби.
Наслідки ворожих влучань по Одещині / фото Сили оборони півдня України
На Миколаївщині впали уламки БпЛА
За межами населеного пункту однієї з громад Миколаївщини внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави. Її оперативно ліквідували. Постраждалих немає.
На Дніпропетровщині знищили ракету
В ОВА розповіли, що під час масованої атаки одну з крилатих ракет знищили над Дніпропетровщиною.
Згодом стало відомо, що було знищено одну крилату ракету Х-101/Х-555 у Новомосковському районі. Це сталося о 5:10 ранку.
Скільки загалом збили ракет і дронів
У Повітряних силах повідомили, що 17 вересня ворог завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Усього було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:
- 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);
- 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.
Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.
Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, було знищено 12 повітряних цілей:
- 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС,
– зазначили захисники.
Ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по крилатих ракетах: дивіться відео
Росія вдарила по Харківщині
Вночі близько 0:30 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа.
Обстріл Сумщини
Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади. Без наслідків.
Ворог застосував змішану атаку
Наталія Гуменюк розповіла, що зранку 17 вересня відбувалась змішана атака. Використовувались і дрони, і ракети. Також очевидна активність стратегічної авіації.
Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій,
– сказала вона.
За словами Гуменюк, складні маневри ракет – це одна з тактик ворога, щоб виснажити нашу ППО та посилити терор на населення. Речниця ОК "Південь" зауважила, що подібні атаки ми вже переживали.