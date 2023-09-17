Цього разу Одеську область атакувати не тільки російські безпілотники, але й крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

До теми Під час ворожої атаки сили ППО збили 12 цілей: 6 ракет і 6 "Шахедів"

Окупантам не дає спокою українське зерно

Як розповів Ігнат, сили ППО знешкодили 6 ракет, а решта – влучили в Одеській області. Мовиться про 4 ракети.

Є там (в Одеській області – 24 Канал) ураження по одному з аграрних підприємств,

– сказав Ігнат.

Він додав, що українське зерно знову в епіцентрі атак російських окупантів. За його словами, наслідки атаки окупантів, зокрема, чи є постраждалі – наразі уточнюються.

Крім того, окупанти випустили по Одеській області 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Усі дрони окупантів було знищено.

Як повідомив Ігнат, українські військові залучали до відбиття атаки росіян винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Подробиці атаки на Півдні

У Силах оборони Півдня повідомили, що внаслідок атаки росіян пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини.

Повідомляється, що 4 "Шахеди" були знищено в межах Миколаївської області та ще два – на Одещині.

Водночас 5 ракет окупантів знешкодили в небі над Одеською областю.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що одну ворожу ракету було знищено в небі над Дніпропетровською областю.

Додамо, що 15 вересня Росія атакувала Україну, випустивши 17 "Шахедів". Безпілотники по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.